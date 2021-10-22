Хокей: клуб УХЛ підсилився двома новачками

Деталі

Досвідчений Трифонов виступав в МХЛ (“Ладья” Тольятті), “ВХЛ” (ЦСК ВВС Самара, ХК “Рязань”, “Казцинк-Торпедо”), Казахстані (“Казахмис” Сатпаєв, “Торпедо” Усть-Каменогорськ, ХК “Алмати”, “Кулагер” Петропавловськ), Білорусі (“Вітебськ”) і Сербії.

Сезон 2019/20 голкіпер починав у “Вітебську”, після чого перейшов в “Донбас”. У минулому розіграші чемпіонату Трифонов провів 29 матчів (94 відсотки відбитих кидків, коефіцієнт надійності 1,48) в регулярній першості і 8 матчів (90,1 відсотки відбитих кидків, коефіцієнт надійності 1,86) в плей-офф.

Нинішній сезон Олексій Трифонов починав у складі чеського СК “Кадан” (2 матчі, 88,9 відсотків відбитих кидків, коефіцієнт надійності 5,36).

19-річний Квасенко виступав в дитячо-юнацьких командах “Донбасу”, харківського СДЮСШОР, ХК “Бобров” і воронезького “Бурана”.

Доповнення

У складі “Маріуполя” Олексій Трифонов буде грати під 29 номером, а Герман Квасенко — під 74 номером.