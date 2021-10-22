Хоккей: клуб УХЛ усилился двумя новичками
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. В состав Украинской хоккейной лиги поступил дозаявочный список от "Мариуполя". Клуб заключил контракты с голкиперами Алексеем Трифоновым и Германом Квасенко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт УХЛ.
Детали
Опытный Трифонов выступал в МХЛ ("Ладья" Тольятти), "ВХЛ" (ЦСК ВВС Самара, ХК "Рязань", "Казцинк-Торпедо"), Казахстане ("Казахмыс" Сатпаев, "Торпедо" Усть-Каменогорск, ХК «Алматы» , "Кулагер" Петропавловск), Беларуси ("Витебск") и Сербии.
Сезон 2019/20 голкипер начинал в "Витебске", после чего перешел в "Донбасс". В прошлом розыгрыше чемпионата Трифонов провел 29 матчей (94 процента отраженных бросков, коэффициент надежности 1,48) в регулярном первенстве и 8 матчей (90,1 процента отраженных бросков, коэффициент надежности 1,86) в плей-офф.
Нынешний сезон Алексей Трифонов начинал в составе чешского СК "Кадан" (2 матча, 88,9 процентов отраженных бросков, коэффициент надежности 5,36).
19-летний Квасенко выступал в детско-юношеских командах "Донбасса", харьковского СДЮСШОР, ХК "Бобров" и воронежского "Бурана".
Дополнение
В составе "Мариуполя" Алексей Трифонов будет играть под 29 номером, а Герман Квасенко - под 74 номером.