Хокей: "Дніпро" перервав 17-матчеву переможну серію "Сокола"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Видовищний поєдинок УХЛ у Києві завершився несподіваним результатом: херсонський "Дніпро" завдав гостьової поразки беззаперечному лідеру Української хокейної ліги та перервав вражаючу серію "Сокола", яка нараховувала 17 матчів поспіль, повідомляє УНН з посиланням на ФХУ.
Деталі
Лідер чемпіонату "Сокіл" взяв заслужену паузу. Програвши у Херсоні "Дніпру" 4 грудня (1:2), столична команда видала у відповідь чергу з 17-ти перемог поспіль (з урахуванням січневих зустрічей у Кубку України), а тепер вражаюча серія "біло-синіх" обірвалася і знову у поєдинку із херсонцями.
Рахунок зустрічі 4:3. У переможців двічі шайби закидав Кирющенков, а також Бондаренко і Попов.
Доповнення
"Сокіл" набрав 44 очки і випереджає "Кременчук" на 10 балів. "Дніпро" із 26 пунктами наразі треті.