Хоккей: "Днепр" прервал 17-матчевую победную серию "Сокола"

Детали

Лидер чемпионата "Сокол" взял заслуженную паузу. Проиграв в Херсоне "Днепру" 4 декабря (1:2), столичная команда выдала в ответ очередь из 17-ти побед подряд (с учетом январских встреч в Кубке Украины), а теперь впечатляющая серия "бело-синих" оборвалась и снова в поединке с херсонцами.

Счет встречи 4:3. У победителей дважды забрасывал шайбы Кирющенков, а также Бондаренко и Попов.

Дополнение

"Сокол" набрал 44 очка и опережает "Кременчуг" на 10 баллов. "Днепр" с 26 пунктами сейчас третьи.