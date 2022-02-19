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15 марта, 19:03 • 86432 просмотра

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Хоккей: "Днепр" прервал 17-матчевую победную серию "Сокола"

Хоккей: "Днепр" прервал 17-матчевую победную серию "Сокола"

Киев • УНН

 • 8488 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Зрелищный поединок УХЛ в Киеве завершился неожиданным результатом: херсонский "Днепр" нанес гостевого поражения безоговорочному лидеру Украинской хоккейной лиги и прервал впечатляющую серию "Сокола", которая насчитывала 17 матчей подряд, сообщает УНН со ссылкой на ФХУ.

Детали

Лидер чемпионата "Сокол" взял заслуженную паузу. Проиграв в Херсоне "Днепру" 4 декабря (1:2), столичная команда выдала в ответ очередь из 17-ти побед подряд (с учетом январских встреч в Кубке Украины), а теперь впечатляющая серия "бело-синих" оборвалась и снова в поединке с херсонцами.

Счет встречи 4:3. У победителей дважды забрасывал шайбы Кирющенков, а также Бондаренко и Попов.

Дополнение

"Сокол" набрал 44 очка и опережает "Кременчуг" на 10 баллов. "Днепр" с 26 пунктами сейчас третьи.

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