Хоккей: "Днепр" прервал 17-матчевую победную серию "Сокола"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Зрелищный поединок УХЛ в Киеве завершился неожиданным результатом: херсонский "Днепр" нанес гостевого поражения безоговорочному лидеру Украинской хоккейной лиги и прервал впечатляющую серию "Сокола", которая насчитывала 17 матчей подряд, сообщает УНН со ссылкой на ФХУ.
Детали
Лидер чемпионата "Сокол" взял заслуженную паузу. Проиграв в Херсоне "Днепру" 4 декабря (1:2), столичная команда выдала в ответ очередь из 17-ти побед подряд (с учетом январских встреч в Кубке Украины), а теперь впечатляющая серия "бело-синих" оборвалась и снова в поединке с херсонцами.
Счет встречи 4:3. У победителей дважды забрасывал шайбы Кирющенков, а также Бондаренко и Попов.
Дополнение
"Сокол" набрал 44 очка и опережает "Кременчуг" на 10 баллов. "Днепр" с 26 пунктами сейчас третьи.