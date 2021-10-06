Хокей: чинний чемпіон України зазнав поразки від лідера групи Ліги чемпіонів

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. У матчі 5-го туру хокейної Ліги чемпіонів ХК "Донбас" приймав австрійський "Клагенфуртг", передає УНН з посиланням на сайт українського клубу.

Деталі

“Донбас” дуже невдало провів перший період і пропустив відразу три шайби. Перший гол австрійців став наслідком тривалого розіграшу більшості. Вони забили, коли Микита Жульдіков вже відбув свій штраф. Але захисник “Донбасу” не встиг допомогти своїм партнерам не пропустити.

В середині стартового періоду рахунок став 0:2, а на останній хвилині перед перервою донеччани знову невдало розпорядилися шайбою в своїй зоні і отримали третю “пробоїну”.

Другий період “Донбас” зміг виграти завдяки голу Іллі Коренчука. Команда Павла Мікульчика повірила в себе і почала ще активніше атакувати ворота австрійців. Але “Клагенфурт” виручав Себастьян Дам, який до цього пропустив всього 4 шайби в чотирьох попередніх поєдинках.

А в третьому періоді відбулося маленьке диво. Голи Фелікса Морозова і шедевр в більшості від зв’язки Філіпа Пангелова-Юлдашева та Віктора Туркіна дозволили чемпіону України зрівняти рахунок — 3:3.

До овертайму “Донбас” не зміг дотягнути. “Клагенфурт” встиг закинути вирішальну шайбу і переміг в основний час, гарантувавши собі вихід в плей-офф.

Доповнення

Завершить груповий етап “Донбас” 13 жовтня в Австрії другою грою з “Клагенфуртом”. Наразі австрійці лідери квартету з 13 очками. “Донбас” третій (5).

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