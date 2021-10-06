Хоккей: действующий чемпион Украины потерпел поражение от лидера группы Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. В матче 5-го тура хоккейной Лиги чемпионов ХК "Донбасс" принимал австрийский "Клагенфуртг", передает УНН со ссылкой на сайт украинского клуба.
Детали
“Донбасс” очень неудачно провел первый период и пропустил сразу три шайбы. Первый гол австрийцев стал следствием длительного розыгрыша большинства. Они забили, когда Никита Жульдиков уже отбыл свой штраф. Но защитник “Донбасса” не успел помочь своим партнерам не пропустить.
В середине стартового периода счет стал 0:2, а на последней минуте перед перерывом дончане снова неудачно распорядились шайбой в своей зоне и получили третью “пробоину”.
Второй период “Донбасс” смог выиграть благодаря голу Ильи Коренчуком. Команда Павла Микульчика поверила в себя и начала еще активнее атаковать ворота австрийцев. Но “Клагенфурт” выручал Себастьян Дам, который до этого пропустил всего 4 шайбы в четырех предыдущих поединках.
А в третьем периоде произошло маленькое чудо. Голы Феликса Морозова и шедевр в большинстве от связи Филиппа Пангелова-Юлдашева и Виктора Туркина позволили чемпиону Украины сравнять счет — 3:3.
До овертайма “Донбасс” не смог дотянуть. “Клагенфурт” успел забросить решающую шайбу и победил в основное время, гарантировав себе выход в плей-офф.
Дополнение
Завершит групповой этап “Донбасс” 13 октября в Австрии второй игрой с “Клагенфурт”. Сейчас австрийцы лидеры квартета с 13 очками. “Донбасс” третий (5).