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“Хочуть іти на Павлоград, щоб обійти Донецьку область” - Жданов розповів про подальшу стратегію росіян

“Хочуть іти на Павлоград, щоб обійти Донецьку область” - Жданов розповів про подальшу стратегію росіян

Київ • УНН

 • 1309344 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Після відступу з правобережжя Херсонщини росіяни зосередили свої зусилля на Запорізькому та Донецькому напрямках, аби пройти по західному кордону Донецької області для її подальшої окупації, у коментарі УНН висловив думку військовий експерт Олег Жданов.

Цитата

«Подальша стратегія – це підсилення Запорізького і Донецького напрямків. На Запорізькому ми вже побачили спробу наступу в напрямку Гуляйполя до Павлограда. А також є інформація, що в місті Донецьк з'явилися військові колони з новими тактичними позначками, і на них є старі позначки, які спостерігали раніше на Херсонському напрямку. Тобто, йде передислокація, і вони будуть підсилювати ті напрямки, які є для них головними. А в разі успіху на Запорізькому та Донецькому напрямках у них з’явиться можливість окупувати Донецьку область. Вони хочуть іти на Павлоград, щоб по кордону через Запорізьку область обійти Донецьку», – зазначив Жданов.

Деталі

Для більшої ефективності ворог зосередив зусилля на двох напрямках. На три напрямки, тобто ще й на Луганщину, росіяни не мають змоги розтягнути свої війська. Наразі там спостерігається повільне, але все ж просування Збройних сил України, вказав експерт.

Також, з його слів, для ворога важливо втримати контроль над Мелітополем, аби зберегти сухопутний коридор до Криму.

«Сьогодні сухопутний коридор на Крим прикриває Мелітополь, і поки Мелітополь під їх контролем. Частину цього коридору можемо тримати під вогневим контролем, це перешийок, який ближче до Херсона. А той, що далі, у бік Бердянська, ту дорогу ми поки не дістаємо», – розповів експерт.

Нагадаємо

11 листопада Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна повертає Херсон.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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