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"Хотят идти на Павлоград, чтобы обойти Донецкую область" - Жданов рассказал о дальнейшей стратегии россиян

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. После отступления с правобережья Херсонской области россияне сосредоточили свои усилия на Запорожском и Донецком направлениях, чтобы пройти по западной границе Донецкой области для ее дальнейшей оккупации, в комментарии УНН выразил мнение военный эксперт Олег Жданов.

Цитата

«Дальнейшая стратегия – это усиление Запорожского и Донецкого направлений. На Запорожском мы уже увидели попытку наступления в направлении Гуляйполя к Павлограду. А также есть информация, что в Донецке появились военные колонны с новыми тактическими пометками, и на них есть старые отметки, которые наблюдали ранее на Херсонском направлении. То есть идет передислокация, и они будут усиливать те направления, которые являются для них главными. А в случае успеха на Запорожском и Донецком направлениях у них появится возможность оккупировать Донецкую область. Они хотят идти на Павлоград, чтобы по границе через Запорожскую область обойти Донецкую», – отметил Жданов.

Детали

Для большей эффективности враг сосредоточил усилия на двух направлениях. На три направления, то есть еще и на Луганскую область, россияне не могут растянуть свои войска. Пока там наблюдается медленное, но все же продвижение Вооруженных сил Украины, указал эксперт.

Также, по его словам, для врага важно удержать контроль над Мелитополем, чтобы сохранить сухопутный коридор в Крым.

«Сегодня сухопутный коридор на Крым прикрывает Мелитополь, и пока Мелитополь под их контролем. Часть этого коридора можем держать под огневым контролем, это перешеек, который ближе к Херсону. А тот, что дальше, в сторону Бердянска, этот путь мы пока не достаем», – рассказал эксперт.

Напомним

11 ноября Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина возвращает Херсон.

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