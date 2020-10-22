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"Хочу відчути народ": Зеленський повідомив про причину опитування

"Хочу відчути народ": Зеленський повідомив про причину опитування

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що ініціював опитування 25 жовтня для того, щоб відчути народ та зрозуміти чи підтримує він таку ідею. Про це він сказав в інтерв’ю телеканалам, передає УНН.

“Мене дуже цікавить думка людей, тому що народовладдя — це те, що я обіцяв у своїй передвиборчій програмі. Тому особисто для мене такі питання дуже важливі. Я хочу відчути народ, що народ каже, чи підтримує він ідею. Але ж це просто опитування, тут немає ніякого юридичного фундаменту. Я зрозумію відповідь народу, і говоритиму з депутатами та пропонувати такі позиції”, — сказав Глава держави.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оприлюднив запитання анонсованого ним опитування на 25 жовтня.

Перелік питань виглядає так:

1. Чи підтримуєте ви ідею довічного ув’язнення за корупцію в особливо великих розмірах?
2. Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей?
3. Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300?
4. Чи підтримуєте ви легалізацію канабісу в медичних цілях — для зменшення болю у важких хворих?
5. Чи підтримуєте ви право України на використання безпекових гарантій визначених Будапештським меморандумом для відновлення її державного суверенітету й територіальної цілісності?

Як повідомляв УНН, на думку юристів, проведення опитування на місцевих виборах, яке анонсував Президент України Володимир Зеленський, - це грубе порушення Конституції України, його проводити не можна.

Українські Національні Новини

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