"Хочу відчути народ": Зеленський повідомив про причину опитування

“Мене дуже цікавить думка людей, тому що народовладдя — це те, що я обіцяв у своїй передвиборчій програмі. Тому особисто для мене такі питання дуже важливі. Я хочу відчути народ, що народ каже, чи підтримує він ідею. Але ж це просто опитування, тут немає ніякого юридичного фундаменту. Я зрозумію відповідь народу, і говоритиму з депутатами та пропонувати такі позиції”, — сказав Глава держави.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оприлюднив запитання анонсованого ним опитування на 25 жовтня.

Перелік питань виглядає так:

1. Чи підтримуєте ви ідею довічного ув’язнення за корупцію в особливо великих розмірах?

2. Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей?

3. Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300?

4. Чи підтримуєте ви легалізацію канабісу в медичних цілях — для зменшення болю у важких хворих?

5. Чи підтримуєте ви право України на використання безпекових гарантій визначених Будапештським меморандумом для відновлення її державного суверенітету й територіальної цілісності?

Як повідомляв УНН, на думку юристів, проведення опитування на місцевих виборах, яке анонсував Президент України Володимир Зеленський, - це грубе порушення Конституції України, його проводити не можна.