"Хочемо бути разом": у Барселоні сотні тисяч вийшли на вулиці за єдність країни

Люди з прапорами і Іспанії, і Каталонії і гаслами "Наша спільна", "Всі ми – Каталонія", "Всі ми – Іспанія" чи "Хочемо бути разом" вигукували "Хай живе Іспанія!" і "В’язницю для Пучдемона!", маючи на увазі усуненого Мадридом із посади регіонального лідера Карлеса Пучдемона.

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За словами організаторів, у демонстрації взяли участь 1 мільйон 300 тисяч людей. Представники центрального уряду Іспанії говорять про 1 мільйон учасників. Поліція в Барселоні спершу заявила про 350 тисяч учасників, потім зменшила свою оцінку до 300 тисяч.

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Прихильники незалежності Каталонії наразі ніяких акцій не планують.

Тим часом усунене з посад керівництво регіону не визнало кроків центрального уряду.