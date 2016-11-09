Хмельницький чиновник, якого спіймали на хабарі, напередодні написав заяву на звільнення
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 9 листопада. УНН. Хмельницький чиновник, якого спіймали на хабарі, напередодні написав заяву на звільнення. Про це кореспонденту УНН розповів мер міста Олександр Симчишин.
"Ця людина працює з 1994 року. Ми мали чимало зауважень до його роботи. Вчора він написав заяву на звільнення. А сьогодні його затримали. Однозначно, він не буде працювати. А ми сподіваємось на об'єктивне розслідування", - зазначив О.Симчишин.
Нагадаємо, 9 листопада 2016 року правоохоронці затримали заступника начальника Управління — начальника одного з відділів Хмельницької міської ради під час отримання неправомірної вигоди в розмірі 7 тисяч гривень.