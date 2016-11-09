Хмельницкий чиновник, которого поймали на взятке, накануне написал заявление об увольнении

"Этот человек работает с 1994 года. Мы имели немало замечаний к его работе. Вчера он написал заявление на увольнение. А сегодня его задержали. Однозначно, он не будет работать. А мы надеемся на объективное расследование", - отметил А.Симчишин.

Напомним, 9 ноября 2016 г. правоохранители задержали заместителя начальника Управления - начальника одного из отделов Хмельницкого городского совета во время получения неправомерной выгоды в размере 7000 гривен.