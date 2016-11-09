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15 марта, 19:03 • 112351 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 158484 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 132998 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 125877 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 110076 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104108 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100520 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Хмельницкий чиновник, которого поймали на взятке, накануне написал заявление об увольнении

Хмельницкий чиновник, которого поймали на взятке, накануне написал заявление об увольнении

Киев • УНН

 • 13467 просмотра

ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 9 ноября. УНН. Хмельницкий чиновник, которого поймали на взятке, накануне написал заявление на увольнение. Об этом корреспонденту УНН рассказал мэр города Александр Симчишин.

"Этот человек работает с 1994 года. Мы имели немало замечаний к его работе. Вчера он написал заявление на увольнение. А сегодня его задержали. Однозначно, он не будет работать. А мы надеемся на объективное расследование", - отметил А.Симчишин.

Напомним, 9 ноября 2016 г. правоохранители задержали заместителя начальника Управления - начальника одного из отделов Хмельницкого городского совета во время получения неправомерной выгоды в размере 7000 гривен.

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