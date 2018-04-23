ДТП з загиблим підлітком у Харкові: 18-річному винуватцю дали три роки ув'язнення
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Київський районний суд Харкова засудив Тиграна Єнгибаряна, який збив на смерть пішохода на світлофорі, до трьох років ув'язнення. Про це УНН повідомила прес-секретар прокурора Харківської області Віта Дубовик.
Згідно з рішенням суду, його засудили до 3 років позбавлення волі з позбавленням права водіння на 3 роки.
Запобіжний захід залишається таким, як і був, - утримання під вартою - до вступу в силу вироку.
При цьому прокуратура просила 5 років позбавлення волі.
Нагадаємо, 16 січня близько 15:15 на Салтівському шосе Toyota Camry на світлофорі збила 17-річного хлопця, якого від удару два рази перекинуло в повітрі. Потерпілий загинув. Водій втік, кинув машину в гаражах, зняв номери, але через годину його затримали. Ним виявився 18-річний харків'янин. Права власник авто отримав три тижні тому - через вісім днів після того, як йому виповнилося 18.