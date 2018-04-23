ДТП с погибшим подростком в Харькове: 18-летнему виновнику дали три года тюрьмы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Киевский районный суд Харькова приговорил Тиграна Енгибаряна, который сбил насмерть пешехода на светофоре, к трем годам заключения. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик.
Согласно решению суда, его приговорили к 3 годам лишения свободы с лишением права вождения на 3 года.
Мера пресечения остаётся прежняя - содержание под стражей - до вступления в силу приговора.
При этом прокуратура просила 5 лет лишения свободы.
Напомним, 16 января около 15:15 на Салтовском шоссе Toyota Camry на светофоре сбила 17-летнего парня, которого от удара два раза развернуло в воздухе. Пострадавший погиб. Водитель скрылся, бросил машину в гаражах, снял номера, но через час его задержали. Им оказался 18-летний харьковчанин. Права владелец авто получил три недели назад - через восемь дней после того, как ему исполнилось 18.