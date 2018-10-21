Хлопець жертви теракту в Керчі намагався покінчити із собою, але вижив - ЗМІ

"Дуже сумна історія кохання. Хлопець загиблої в Керчі Вікі Демчук намагався накласти на себе руки після звістки про смерть коханої", - повідомив ресурс.



За даними телеграм-каналу, Армен Баделян не зміг змиритися зі смертю коханої дівчини і вчора, 20 жовтня, вистрибнув з вікна 4-го поверху. Медики протягом кількох годин боролися за його життя.



У виданні уточнили, що хлопець отримав серйозні травми хребта. В даний час він знаходиться в свідомості, в стабільно важкому стані. Сама ж Віка, за даними ресурсу, померла в вертольоті, коли її транспортували до лікарні після бійні в коледжі.



Нагадаємо, вчора, 20 жовтня, ще одна людина, потерпіла в результаті вибуху, який стався 17 жовтня в коледжі окупованого міста Керч, звернулася в лікарню.



Раніше УНН повідомляв, що 17 жовтня студент коледжу влаштував вибух і відкрив стрілянину в навчальному закладі, після чого наклав на себе руки. В результаті події загинула 21 людина, в тому числі і сам нападник, постраждали близько 50 осіб. Кримінальну справу, порушену в Росії за статтею "теракт", в той же день було перекваліфіковано на "вбивство".



Прокуратура АРК кваліфікувала вибух в коледжі Керчі як теракт.