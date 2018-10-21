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Хлопець жертви теракту в Керчі намагався покінчити із собою, але вижив - ЗМІ

Київ • УНН

 • 11282 перегляди

КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Хлопець останньої жертви теракту в технологічному коледжі в Керчі Вікторії Демчук намагався накласти на себе руки, проте вижив після падіння з 4-го поверху. Про це повідомив телеграм-канал Mash, передає УНН.

"Дуже сумна історія кохання. Хлопець загиблої в Керчі Вікі Демчук намагався накласти на себе руки після звістки про смерть коханої", - повідомив ресурс.

За даними телеграм-каналу, Армен Баделян не зміг змиритися зі смертю коханої дівчини і вчора, 20 жовтня, вистрибнув з вікна 4-го поверху. Медики протягом кількох годин боролися за його життя.

У виданні уточнили, що хлопець отримав серйозні травми хребта. В даний час він знаходиться в свідомості, в стабільно важкому стані. Сама ж Віка, за даними ресурсу, померла в вертольоті, коли її транспортували до лікарні після бійні в коледжі.

Нагадаємо, вчора, 20 жовтня, ще одна людина, потерпіла в результаті вибуху, який стався 17 жовтня в коледжі окупованого міста Керч, звернулася в лікарню.

Раніше УНН повідомляв, що 17 жовтня студент коледжу влаштував вибух і відкрив стрілянину в навчальному закладі, після чого наклав на себе руки. В результаті події загинула 21 людина, в тому числі і сам нападник, постраждали близько 50 осіб. Кримінальну справу, порушену в Росії за статтею "теракт", в той же день було перекваліфіковано на "вбивство".

Прокуратура АРК кваліфікувала вибух в коледжі Керчі як теракт.

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