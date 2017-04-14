Хлопець, який випав з вікна гуртожитку у Дніпрі знаходиться у важкому стані

ДНІПРО-КИЇВ. 14 квітня. УНН. Минулої ночі до лікарні ім.Мечникова у Дніпрі доставили студента, який випав із вікна гуртожитку. Зараз він перебуває в реанімації. Хлопець, знаходиться у важкому стані. Про це кореспонденту УНН повідомив Сергій Риженко, головний лікар ОКЛ ім.Мечнікова.