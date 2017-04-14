Хлопець, який випав з вікна гуртожитку у Дніпрі знаходиться у важкому стані
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 14 квітня. УНН. Минулої ночі до лікарні ім.Мечникова у Дніпрі доставили студента, який випав із вікна гуртожитку. Зараз він перебуває в реанімації. Хлопець, знаходиться у важкому стані. Про це кореспонденту УНН повідомив Сергій Риженко, головний лікар ОКЛ ім.Мечнікова.
Потерпілий отримав черепо-мозкову травму та чисельні забої. Лікарі повідомляють про важкий стан хлопця.
У поліції області повідомили, що даний інцидент дійсно мав місце. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини даної справи.
Нагадаємо, 10 квітня в Миколаєві жінка викинулася із вікна багатоповерхівки.