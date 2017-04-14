Парень, который выпал из окна общежития в Днепре, находится в тяжелом состоянии
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 14 апреля. УНН. Прошлой ночью в больницу Мечникова в Днепре доставили студента, выпавшего из окна общежития. Сейчас он находится в реанимации. Парень, находится в тяжелом состоянии. Об этом корреспонденту УНН сообщил Сергей Рыженко, главный врач ОКБ им.Мечникова.
Пострадавший получил черепо-мозговую травму и многочисленные ушибы. Врачи сообщают о тяжелом состоянии парня.
В полиции области сообщили, что данный инцидент действительно зарегестрирован. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства данного дела.
Напомним, 10 апреля в Николаеве женщина выбросилась с окна многоэтажки .