Парень, который выпал из окна общежития в Днепре, находится в тяжелом состоянии

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 47002 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104068 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159989 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118087 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117456 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113076 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104636 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107175 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103660 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154494 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Парень, который выпал из окна общежития в Днепре, находится в тяжелом состоянии

Парень, который выпал из окна общежития в Днепре, находится в тяжелом состоянии

Киев  •  УНН

 • 9876 просмотра

ДНЕПР-КИЕВ. 14 апреля. УНН. Прошлой ночью в больницу Мечникова в Днепре доставили студента, выпавшего из окна общежития. Сейчас он находится в реанимации. Парень, находится в тяжелом состоянии. Об этом корреспонденту УНН сообщил Сергей Рыженко, главный врач ОКБ им.Мечникова.

Пострадавший получил черепо-мозговую травму и многочисленные ушибы. Врачи сообщают о тяжелом состоянии парня.

В полиции области сообщили, что данный инцидент действительно зарегестрирован. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства данного дела.

Напомним, 10 апреля в Николаеве женщина выбросилась с окна многоэтажки .

 

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