Хлопчик на Дніпропетровщині знайшов на смітнику зброю і випадково вбив сестру
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. У селищі на Дніпропетровщині десятирічний хлопчик знайшов на смітнику саморобний вогнепальний пристрій і випадковим пострілом вбив дворічну сестру. Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін у Facebook, передає УНН.
“Жахлива трагедія сталася вчора в одному із селищ на Дніпропетровщині. Зранку батьки залишили чотирьох дітей на діда, а самі поїхали у справах. Дід вирішив піти на ринок. Діти залишися самі. Десятирічний хлопчик, гуляючи на вулиці, знайшов саморобний вогнепальний пристрій на смітнику. Приніс цю „знахідку“ додому показати іншим дітям та мимовільним пострілом вбив свою дворічну сестру”, — написав В.Аброськін.
Як повідомляв УНН, на Полтавщині 1-річна дитина потрапила до реанімації через отруєння побутовою хімією.