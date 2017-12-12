Мальчик в Днепропетровской области нашел оружие и случайно убил сестру

"Ужасная трагедия произошла вчера в одном из поселков Днепропетровской области. Утром родители оставили четырех детей на деда, а сами поехали по делам. Дед решил пойти на рынок. Дети остались сами. Десятилетний мальчик, гуляя на улице, нашел самодельное огнестрельное устройство на свалке. Принес эту "находку" домой показать другим детям и невольным выстрелом убил свою двухлетнюю сестру", - написал В.Аброськин.

Как сообщал УНН, в Полтавской области 1-летний ребенок попал в реанимацию из-за отравления бытовой химией.