Мальчик в Днепропетровской области нашел оружие и случайно убил сестру

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 97766 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101767 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102126 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 116135 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103239 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105759 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112646 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117227 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123048 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134771 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Актуальное
Мальчик в Днепропетровской области нашел оружие и случайно убил сестру

Мальчик в Днепропетровской области нашел оружие и случайно убил сестру

Киев  •  УНН

 • 11505 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. В поселке Днепропетровской области десятилетний мальчик нашел на мусорке самодельное огнестрельное устройство и случайным выстрелом убил двухлетнюю сестру. Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook, передает УНН.

"Ужасная трагедия произошла вчера в одном из поселков Днепропетровской области. Утром родители оставили четырех детей на деда, а сами поехали по делам. Дед решил пойти на рынок. Дети остались сами. Десятилетний мальчик, гуляя на улице, нашел самодельное огнестрельное устройство на свалке. Принес эту "находку" домой показать другим детям и невольным выстрелом убил свою двухлетнюю сестру", - написал В.Аброськин.

Как сообщал УНН, в Полтавской области 1-летний ребенок попал в реанимацию из-за отравления бытовой химией.

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