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ХК “Сокіл” завдав поразки чинному чемпіону Білорусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Київський “Сокіл” провів свій другий матч на турнірі пам’яті Льва Новожилова в білоруському Новополоцьку — противником киян став чемпіон Білорусі — “Юність”. Про це інформує УНН з посиланням на сайт УХЛ.

Деталі

“Сокіл” почав матч впевненіше що в обороні, що в нападі. Однак і “Юність”, придивившись до противнику, діяла обережно. Саме тому на першу перерву команди пішли з нулями на табло.

Відкрити рахунок закинутих шайб “Соколу” вдалося лише у другому періоді, коли Скуматов відмінно зіграв на добиванні. Але мінський клуб недовго грав роль наздоганяючого і ще до кінця періоду зрівняв рахунок на табло. Друга сирена на перерву знову зафіксувала рівний рахунок.

На старті третього періоду “Юність” вийшла вперед — після кидка від синьої лінії, мінчани вдало зіграли на добиранні, прошив Оганджанян. Але вже через 10 хвилин “Сокіл” не тільки зрівняв рахунок, а й вийшов вперед, зробивши рахунок 3:2 на свою користь. “Юність” в надії відігратися замінила голкіпера на шостого польового гравця, але ще раз відзначитися у воротах Оганджаняна так клуб з Мінська так і не зміг. А ось “Сокіл” скористався порожніми воротами противника і Єлисеєнко поставив гольову крапку в цій зустрічі 4:2.

Зазначимо, що заключний матч на турнірі пам’яті Льва Новожилова “Сокіл” зіграє вже 25 серпня — суперником киян стане господар турніру “Хімік”.

Доповнення

У стартовому матчі турніру “Сокіл” “всуху” поступився “Динамо-Молодечно”.

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