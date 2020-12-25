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ХК “Сокіл” продовжив переможну серію в чемпіонаті України

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 грудня. УНН. У Маріуполі матчем між “Маріуполем” і “Соколом” продовжився 20-й тур регулярного чемпіонату УХЛ з хокею, передає УНН з посиланням на сайт УХЛ.

ХК “Сокіл” продовжив переможну серію в чемпіонаті України

Перший період команди почали без особливого поспіху, граючи без особливо небезпечних моментів, але з великою кількістю позиційних атак. Тільки в другій половині періоду клуби стали активніше грати в атаці, що відразу ж вилилося в голи. Спочатку Скуріхін в більшості відкрив рахунок в матчі, а лише через 5 секунд Рубан результативно відповів і зрівняв рахунок на табло.

У другій двадцятихвилинці знову першу половину періоду команди відіграли без закинутих шайб. “Соколята” у другому періоді виглядали впевненіше, що на екваторі матчу дало свої результативні плоди — Павленко прошив Дуве і вивів свою команду вперед.

У третьому відрізку зустрічі “чайки” зусиллями Бондаренко зрівняли цифри на табло, але рівним рахунок протримався недовго. Кузьменко втретє розписався в воротах Дуве і вдруге вивів киян вперед. Результативну крапку в матчі поставив Міхнов, який оформив четверту шайбу в ворота “Маріуполя” і записав в актив “Сокола” третю перемогу поспіль — 2:1.

Примітно, що столичний клуб виграв третій поєдинок поспіль і з 28 очками втримує другий рядок в чемпіонаті, що на 7 менше від “Донбасу” і на один більше за “Кременчук”.

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