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ХК "Сокол" продолжил победную серию в чемпионате Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 декабря. УНН. В Мариуполе матчем между “Мариуполем” и “Соколом” продолжился 20-й тур регулярного чемпионата УХЛ по хоккею, передает УНН со ссылкой на сайт УХЛ.

ХК "Сокол" продолжил победную серию в чемпионате Украины

Первый период команды начали без особой спешки, играя без особо опасных моментов, но с большим количеством позиционных атак. Только во второй половине периода клубы стали активнее играть в атаке, что сразу же вылилось в голы. Сначала Скурихин в большинстве открыл счет в матче, а только через 5 секунд Рубан результативно ответил и сравнял счет на табло.

Во второй двадцатиминутке снова первую половину периода команды сыграли без заброшенных шайб. “Соколы” во втором периоде выглядели увереннее, что на экваторе матча дало свои результативные плоды — Павленко прошил Дуве и вывел свою команду вперед.

В третьем отрезке встречи “чайки” усилиями Бондаренко сравняли цифры на табло, но равным счет продержался недолго. Кузьменко третий раз расписался в воротах Дуве и вдруг вывел киевлян вперед. Результативную точку в матче поставил Михнов, который оформил четвертую шайбу в ворота “Мариуполя” и записал в актив “Сокола” третью победу подряд — 2:1.

Примечательно, что столичный клуб выиграл третий поединок подряд и с 28 очками удерживает вторую строчку в чемпионате, что на 7 меньше “Донбасса” и на один больше “Кременчуга”.

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