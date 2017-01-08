ХК "Рейнджерс" переміг "Коламбус" у матчі лідерів НХЛ

“Коламбус” вів з рахунком 4:1 у другому періоді, але дозволив суперникові відзначитися чотири рази поспіль. Дві шайби на рахунку захисника Адама Кленденінга, який до цього в сезоні не забивав.

Перемогу і два очки “Рейнджерс” приніс Міхаель Грабнер, який закинув вирішальний гол за 17 секунд до кінця третього періоду і оформив дубль. Також Грабнер зробив передачу, а його показник корисності склав плюс чотири.

Примітно, що тренер “Коламбуса” Джон Торторелла залишився невдоволеним діями голкіпера Кертіса Макелінні, який зробив 29 сейвів.

“Не хочу все валити на Макелінні, але на початку третього періоду нам потрібні були кілька сейвів”, — сказав після гри тренер “Блю Джекетс”.

Варто відзначити, що “Коламбус” програв вдруге після 16 перемог поспіль.

Нагадаємо також, “Блю Джекетс” зберігають першу сходинку НХЛ — 58 очок в 38 іграх. Попри відставання в один бал “Рейнджерс” провели на чотири поєдинки більше за свого конкурента.