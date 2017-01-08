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ХК "Рейнджерс" победил "Коламбус" в матче лидеров НХЛ

ХК "Рейнджерс" победил "Коламбус" в матче лидеров НХЛ

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 января. УНН. В поединке первых двух коллективов Восточной конференции Национальной хоккейной лиги "Коламбус Блю Джекетс" принимали "Нью-Йорк Рейнджерс", сообщает УНН со ссылкой на сайт НХЛ.

"Коламбус" вел со счетом 4: 1 во втором периоде, но позволил сопернику отличиться четыре раза подряд. Две шайбы на счету защитника Адама Кленденинга, который до этого в сезоне не забивал.

Победу и два очка "Рейнджерс" принес Михаэль Грабнер, забросивший решающий гол за 17 секунд до конца третьего периода и оформил дубль. Также Грабнер сделал передачу, а его показатель полезности составил плюс четыре.

Примечательно, что тренер "Коламбуса" Джон Торторелла остался недоволен действиями голкипера Кертиса Макелинни, который сделал 29 сейвов.

"Не хочу все валить на Макелинни, но в начале третьего периода нам нужны были несколько сейвов", - сказал после игры тренер "Блю Джекетс".

Стоит отметить, что "Коламбус" проиграл второй раз после 16 побед подряд.

Напомним также, "Блю Джекетс" сохраняют первое место НХЛ - 58 очков в 38 играх. Несмотря на отставание в один балл "Рейнджерс" провели на четыре поединка больше своего конкурента.

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