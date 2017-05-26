ХК "Піттсбург" став останнім фіналістом Кубку Стенлі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Завдяки заикнутій шайбі на шостій хвилині другого овертайму Крісом Кунітцом "Піттсбург Пінгвінс" вийшов у фінал Кубка Стенлі, повідомляє УНН з посиланням на сайт НХЛ.
Здобувши перемогу з рахунком 3:2 над "Оттава Сенаторс" в матчі під номером 7 фіналу Західної конференції, "Піттсбург Пінгвінс" вийшов у фінал Кубка Стенлі. Серія завершилася з результатом 4:3 на користь "Пінгвінс".
Варто відзначити, що "Піттсбург" може стати першою командою з 1998 року (після "Детройт Ред Вінгс"), яка два рази поспіль завоює Кубок Стенлі.
Як повідомляв УНН, "Нешвілл" став першим фіналістом Кубку Стенлі.