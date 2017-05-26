ХК "Питтсбург" стал последним финалистом Кубка Стэнли

Одержав победу со счетом 3:2 над "Оттава Сенаторз" в матче под номером 7 финала Западной конференции, "Питтсбург Пингвинс" вышел в финал Кубка Стэнли. Серия завершилась со счетом 4:3 в пользу "Пингвинс".

Стоит отметить, что "Питтсбург" может стать первой командой с 1998 года (после "Детройт Ред Уингз"), которая два раза подряд завоюет Кубок Стэнли.

Как сообщал УНН, "Нэшвилл" стал первым финалистом Кубка Стэнли.