ХК "Питтсбург" стал последним финалистом Кубка Стэнли
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Благодаря заикнутий шайбе на шестой минуте второго овертайма Крисом Кунитцом "Питтсбург Пингвинс" вышел в финал Кубка Стэнли, сообщает УНН со ссылкой на сайт НХЛ.
Одержав победу со счетом 3:2 над "Оттава Сенаторз" в матче под номером 7 финала Западной конференции, "Питтсбург Пингвинс" вышел в финал Кубка Стэнли. Серия завершилась со счетом 4:3 в пользу "Пингвинс".
Стоит отметить, что "Питтсбург" может стать первой командой с 1998 года (после "Детройт Ред Уингз"), которая два раза подряд завоюет Кубок Стэнли.
Как сообщал УНН, "Нэшвилл" стал первым финалистом Кубка Стэнли.