ХК "Нью-Джерсі" завдав поразки одному із лідерів НХЛ "Міннесоті"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. В рамках ігрового дня НХЛ відбулося дев'ять баталій в одній з яких "Міннесота Вайлд" на своєму льоду поступилася "Нью-Джерсі Девілс", повідомляє УНН з посиланням на сайт НХЛ.
До середини другого періоду "Міннесота" вела в рахунку 2:0 і все йшло до чергової перемоги "Вайлд", однак "Нью-Джерсі" зміг перевернути хід зустрічі, закинувши три шайби поспіль. В середині третього періоду "Міннесота" рахунок зрівняла, але за 2:17 до фінальної сирени Бо Беннетт закинув третю шайбу в сезоні і приніс "Девілс" третю перемогу поспіль, причому всі вони були здобуті в гостях.
Варто відзначити, що захисник "Міннесоти" Юнас Бродін покинув лід в другому періоді через зламаний палець.
Примітно, що "Вайлд" програли лише в третій раз за останні 20 матчів і з 61 очком на вершині Західної конференції НХЛ. "Нью-Джерсі" мають 47 балів – 13 сходинка Сходу.
Результати інших матчів:
"Нью-Йорк Рейнджерс" - "Даллас Старс" - 6:7;
"Коламбус Блю Джекетс" - "Кароліна Харрікейнс" - 4:1;
"Торонто Мейпл Ліфс" - "Баффало Сейбрс" - 4:3;
"Сент-Луїс Блюз" - "Оттава Сенаторс" - 4:6;
"Колорадо Евеланш" - "Чикаго Блекхокс" - 4:6;
"Анахайм Дакс" - "Тампа-Бей Лайтнінг" - 2:1 овертайм;
"Калгарі Флеймс" - "Флорида Пентерс" - 5:2;
"Ванкувер Кенакс" - "Нешвілл Предаторс" - 1:0.
Як повідомляв УНН, ХК "Вашингтон" здобув восьму підряд перемогу в НХЛ.