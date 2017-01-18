ХК "Нью-Джерси" нанес поражение одному из лидеров НХЛ "Миннесоте"

К середине второго периода "Миннесота" вела в счете 2:0 и все шло к очередной победе "Уайлд", однако "Нью-Джерси" смог перевернуть ход встречи, забросив три шайбы подряд. В середине третьего периода "Миннесота" счет сравняла, но за 2:17 до финальной сирены Бо Беннетт забросил третью шайбу в сезоне и принес "Девилс" третью победу подряд, причем все они были добыты в гостях.

Стоит отметить, что защитник "Миннесоты" Юнас Бродин покинул лед во втором периоде из-за сломанного пальца.

Примечательно, что "Уайлд" проиграли лишь в третий раз за последние 20 матчей и с 61 очком на вершине Западной конференции НХЛ. "Нью-Джерси" имеют 47 баллов - 13 ступень.

Результаты других матчей:

"Нью-Йорк Рейнджерс" - "Даллас Старс" - 6:7;

"Коламбус Блю Джекетс" - "Каролина Харрикейнс" - 4:1;

"Торонто Мэйпл Лифс" - "Баффало Сейбрз" - 4:3;

"Сент-Луис Блюз" - "Оттава Сенаторз" - 4:6;

"Колорадо Эвеланш" - "Чикаго Блэкхокс" - 4:6;

"Анахайм Дакс" - "Тампа-Бэй Лайтнинг" - 2:1 овертайм;

"Калгари Флэймз" - "Флорида Пентерс" - 5:2;

"Ванкувер Кэнакс" - "Нэшвилл Предаторс" - 1:0.

Как сообщал УНН, ХК "Вашингтон" одержал восьмую подряд победу в НХЛ.