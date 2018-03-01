ХК "Лос-Анджелес" вдруге поспіль обіграв лідера Західної конференції НХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Регулярний чемпіонат НХЛ продовжився рядом зустрічей в одному з яких хокеїсти “Лос-Анджелес Кінгс” у гостях змагалися із лідером Західної конференції “Вегас Голден Найтс”, повідомляє УНН з посиланням на сайт Ліги.
Рахунок в матчі на 6-й хвилині відкрив найкращий снайпер “Голден Найтс” Вільям Карлссон, який забив свій 34-й гол у сезоні, але після цього “Вегас” тільки пропускав. Шайби закидали Кліффорд, Тоффолі, Копітар та Картер (4:1).
Воротар гостей Джек Кемпбелл, який проводив другий повноцінний матч в кар’єрі, відбив 41 кидок, здобув свою першу перемогу і був названий кращим гравцем зустрічі.
Примітно, що “Лос-Анджелес” здобув п’яту перемогу в семи останніх матчах і на очко обійшов “Анахайм”, піднявшись на 7-й рядок Заходу (75 пунктів), а “Вегас” залишився з 87-ма та поділяє пальму першості на Заході із “Нешвіллом”.
Зауважимо, що “Вегас” і “Кінгс” зіграли два поєдинки між собою за два дні. У першій баталії звитяга також залишилась за “Лос-Анджелесом” (3:2 в от).