ХК "Лос-Анджелес" второй раз подряд обыграл лидера Западной конференции НХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Регулярный чемпионат НХЛ продолжился рядом встреч в одном из которых хоккеисты “Лос-Анджелес Кингс” в гостях соревновались с лидером Западной конференции “Вегас Голден Найтс”, сообщает УНН со ссылкой на сайт Лиги.
Счет в матче на 6-й минуте открыл лучший снайпер “Голден Найтс” Уильям Карлссон, который забил свой 34-й гол в сезоне, но после этого “Вегас” только пропускал. Шайбы забрасывали Клиффорд, Тоффоли, Копитар и Картер (4:1).
Вратарь гостей Джек Кэмпбелл, проводивший второй полноценный матч в карьере, отразил 41 бросок, одержал свою первую победу и был назван лучшим игроком встречи.
Примечательно, что “Лос-Анджелес” одержал пятую победу в семи последних матчах и на очко обошел “Анахайм”, поднявшись на 7-ю строчку Запада (75 пунктов), а “Вегас” остался с 87-ю и разделяет пальму первенства на Западе с “Нэшвиллом”.
Заметим, что “Вегас” и “Кингс” сыграли два поединка между собой за два дня. В первой баталии победа также осталась за “Лос-Анджелесом” (3:2 в от).