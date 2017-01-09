ХК "Кривбас" підписав трьох нападників
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 9 січня. УНН. Криворізький "Кривбас" підписав контракти з нападниками Олексієм Вороною, Ярославом Свищевим та Русланом Максименко. Про це повідомляє УНН-Центр із посиланням на УХЛ.
О.Ворона тричі виступав у молодіжній збірній України на Чемпіонатах світу в Дивізіоні ІВ — 14 ігор, 9 очків. На останньому Чемпіонаті світу був капітаном нашої команди.
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Я.Свищев також тричі виступав у молодіжній збірній України на Чемпіонатах світу в Дивізіоні ІВ — 14 ігор, 7 очків. На останньому Чемпіонаті світу став кращим гравцем у складі збірної України.
О.Ворона буде виступати під номером 18, а Я.Свищев — 90. Обидва гравці орендовані до кінця сезону.
Додамо, що також 22-річний форвард хокейної команди "Витязь" Руслан Максименко підписав контракт із криворізьким клубом "Кривбас".
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Р.Максименко виступав у “Витязі” протягом трьох років, зігравши найбільшу кількість матчів в історії клубу — за три сезони він провів 82 гри, в яких набрав 53 очки.