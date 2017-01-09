ХК "Кривбасс" подписал трех нападающих
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 9 января. УНН. Криворожский "Кривбасс" подписал контракты с нападающими Алексеем Вороной, Ярославом Свищевым и Русланом Максименко. Об этом сообщает УНН-Центр со ссылкой на УХЛ.
А.Ворона трижды выступал в молодежной сборной Украины на чемпионатах мира в Дивизионе ИС - 14 игр, 9 очков. На последнем чемпионате мира был капитаном нашей команды.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хоккеист сборной Украины А.Михнов стал лучшим игроком месяца чемпионата Белоруссии
Я.Свищев также трижды выступал в молодежной сборной Украины на чемпионатах мира в Дивизионе ИС - 14 игр, 7 очков. На последнем чемпионате мира стал лучшим игроком в составе сборной Украины.
А.Ворона будет выступать под номером 18, а Я.Свищев - 90. Оба игрока арендованы до конца сезона.
Добавим, что также 22-летний форвард хоккейной команды "Витязь" Руслан Максименко подписал контракт с криворожским клубом "Кривбасс".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ХК "Дженералз" подписал трех новичков
Р.Максименко выступал в "Витязе" в течение трех лет, сыграв наибольшее количество матчей в истории клуба - за три сезона он провел 82 игры, в которых набрал 53 очка.