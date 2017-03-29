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ХК "Кременчук" зрівняв рахунок у фінальній серії УХЛ

ХК "Кременчук" зрівняв рахунок у фінальній серії УХЛ

Київ • УНН

 • 9363 перегляди

КИЇВ. 29 березня. УНН. У другому фінальному домашньому протистоянні УХЛ ХК "Кременчук" вирвав перемогу в овертаймі у гравців "Донбасу", передає УНН з посиланням на сайт турніру.

Господарі, зробивши висновки після першого поєдинку, досить швидко вийшли вперед зусиллями Віталія Кірющенкова, але всього через хвилину "Донбас" відігрався завдяки точному кидку Дмитра Німенка.

У другому періоді донеччани активно почали і вийшли вперед - у більшості відзначився Микита Буценко. "Кременчуку" доводилося постійно відіграватися в першому матчі, але в підсумку тоді зробити цього вони не змогли. На цей раз часу було більш ніж достатньо і рахунок зрівняв Максим Слиш.

Третій період теж пройшов рівно і не став вирішальним. Суперники грали акуратно, але не без пропущених шайб. "Кременчук" знову вийшов вперед завдяки голу Юрія Петранговського, але втримати мінімальну перевагу їм не вдалося. За п'ять хвилин до кінця Віктор Захаров в черговий раз зрівняв цифри на табло і, як виявилося, перевів матч в овертайм - перший у фінальній серії плей-оф.

Оскільки, згідно з регламентом УХЛ, овертайми граються до переможної шайби, будь-який гол автоматично зупиняв поєдинок і приносив перемогу комусь із суперників. Тут удача вже була на боці господарів - вирішальний кидок завдав Георгій Кіча.

Відзначимо, що рахунок в серії став рівним - 1:1. Наступний матч буде зіграний вже 31 березня на льоду донеччан.

Нагадаємо, ХК "Донбас" відкрив рахунок у фінальній серії УХЛ.

 

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