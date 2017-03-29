ХК "Кременчуг" сравнял счет в финальной серии УХЛ

Хозяева, сделав выводы после первого поединка, довольно быстро вышли вперед усилиями Виталия Кирющенкова, но всего через минуту "Донбасс" отыгрался благодаря точному броску Дмитрия Нименко.

Во втором периоде дончане активно начали и вышли вперед - в большинстве отличился Никита Буценко. "Кременчугу" приходилось постоянно отыгрываться в первом матче, но в итоге тогда сделать этого они не смогли. На этот раз времени было более чем достаточно и счет сравнял Максим Слыш.

Третий период тоже прошел ровно и не стал решающим. Соперники играли аккуратно, но не без пропущенных шайб. "Кременчуг" вышел вперед благодаря голу Юрия Петранговский, но удержать минимальное преимущество им не удалось. За пять минут до конца Виктор Захаров в очередной раз сравнял цифры на табло и, как оказалось, перевел матч в овертайм - первый в финальной серии плей-офф.

Поскольку, согласно регламенту УХЛ, овертайма играют в победной шайбы, любой гол автоматически останавливал поединок и приносил победу кому-то из соперников. Здесь удача уже была на стороне хозяев - решающий бросок нанес Георгий Кича.

Отметим, что счет в серии стал равным - 1:1. Следующий матч будет сыгран уже 31 марта на льду дончан.

Напомним, ХК "Донбасс" открыл счет в финальной серии УХЛ .