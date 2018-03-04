ХК "Кременчук" з перемоги розпочав виступ у плей-оф УХЛ

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КИЇВ. 4 березня. УНН. На СК “Айсберг” ХК “Кременчук” в чвертьфінальному поєдинку УХЛ обіграв броварських “Вовків” та зробив перший крок для виходу в наступну стадію турніру, передає УНН з посиланням на сайт клубу.

Рахунок з двома нулями на табло протримався до 24-ої хвилини, коли Антон Бойков все-таки розмочив ворота Микити Гордюшина. Буквально через три хвилини Гліб Кривошапкін зробив сольний прохід і подвоїв рахунок, вселивши деяке заспокоєння на трибунах.

На початку заключної двадцятихвилинки Сергій Мікульчик точним кидком повернув броварчан в гру — 2:1. Проте надалі шайби побували виключно у воротах “Вовків” — Бойков, Алексанян-Петрович, Чернишенко (5:1).

“Вийшла хороша бойова гра. На матч плей-оф всі налаштовуються дуже серйозно, тому вийшов відмінний поєдинок. У першому періоді було хвилювання, трохи розгубилися, можливо не очікували такої спритності від противника. У перерві попросили хлопців заспокоїться, вийшли на лід більш розкуто, забили непогані голи і виграли період”, — розповів наставник переможців Олександр Савицький.

Додамо, що 5 березня підопічні Савицького зіграють матч-відповідь з “Вовками” в Білій Церкві, який і визначить півфіналіста.

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