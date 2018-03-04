ХК "Кременчуг" с победы начал выступление в плей-офф УХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. На СК “Айсберг” ХК “Кременчуг” в четвертьфинальном поединке УХЛ обыграл броварских “Волков” и сделал первый шаг для выхода в следующую стадию турнира, передает УНН со ссылкой на сайт клуба.
Счет с двумя нулями на табло продержался до двадцать четвёртой минуты, когда Антон Бойков все-таки размочил ворота Никиты Гордюшина. Буквально через три минуты Глеб Кривошапкин совершил сольный проход и удвоил счет, внушив некоторое успокоение на трибунах.
В начале заключительной двадцатиминутки Сергей Микульчик точным броском вернул броварчан в игру — 2:1. Однако в дальнейшем шайбы побывали исключительно в воротах “Волков” — Бойков, Алексанян-Петрович, Чернышенко (5:1).
“Вышла хорошая боевая игра. На матч плей-офф все настраиваются очень серьезно, поэтому получился отличный поединок. В первом периоде было волнение, немного растерялись, возможно не ожидали такой прыти от противника. В перерыве попросили ребят успокоится, вышли на лед более раскованно, забили неплохие голы и выиграли период”, — рассказал наставник победителей Александр Савицкий.
Добавим, что 5 марта подопечные Савицкого сыграют ответный матч с “Волками” в Белой Церкви, который и определит полуфиналиста.