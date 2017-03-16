ХК "Кременчук" став першим фіналістом УХЛ

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Визначилася доля першого фіналіста плей-офф в історії Української хокейної ліги. Ним став тріумфатор регулярного чемпіонату — “Кременчук”, який здобув чотири поспіль перемоги над “Дженералз” в плей-офф, інформує УНН з посиланням на сайт змагань.

Четвертий матч півфінальної серії проходив на арені “Термінал” у Броварах, і кременчужани з перших хвилин кинулися вперед. У стартовому періоді підопічні Дмитра Підгурського оформили базовий заділ, який дозволяв їм комфортно себе почувати під час гри завдяки дублю Максима Слиша і голу Віталія Кірющенкова.

Другий період виявився пройшов без закинутих шайб. Заключні 20 хвилин стартували з чергового голу в більшості від Іллі Коренчука (всього за матч “Кременчук” реалізував чотири чисельні переваги), а потім ще по разу відзначилися Кірющенков, Антон Бойков, Севастьян Карпенко і Олексій Мельников. Кияни ж відповіли одним-єдиним голом Андрія Дворника.

Таким чином 8:1 — впевнена, розгромна перемога “Кременчука”, яка дає команді путівку в фінал плей-офф.

Зауважимо, що вперше в історії українського хокею фінал пройде без столичної команди.

Додамо також, у ключовому протистоянні сезону “Кременчук” зіграє з переможцем дуету “Донбас” — “Кривбас”, яким ще належить мінімум двічі зіграти між собою. Поки ж рахунок у серії на користь донеччан — 2:1.

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