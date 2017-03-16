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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126208 просмотра

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11 марта, 11:14 • 107602 просмотра

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ХК "Кременчуг" стал первым финалистом УХЛ

ХК "Кременчуг" стал первым финалистом УХЛ

Киев  •  УНН

 • 12012 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Определилась судьба первого финалиста плей-офф в истории Украинской хоккейной лиги. Им стал триумфатор регулярного чемпионата - "Кременчуг", который получил четыре подряд победы над "Дженералз" в плей-офф, информирует УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Четвертый матч полуфинальной серии проходил на арене "Терминал" в Броварах, и кременчужане с первых минут бросились вперед. В стартовом периоде подопечные Дмитрия Пидгурского оформили базовый задел, который позволял им комфортно себя чувствовать во время игры благодаря дублю Максима Слыша и голу Виталия Кирющенкова.

Второй период оказался прошел без заброшенных шайб. Заключительные 20 минут стартовали с очередного гола в большинстве от Ильи Коренчуком (всего за матч "Кременчуг" реализовал четыре многочисленные преимущества), а затем еще по разу отличились Кирющенков, Антон Бойков, Севастьян Карпенко и Алексей Мельников. Киевляне же ответили одним-единственным голом Андрея Дворника.

Таким образом 8: 1 - уверенная, разгромная победа "Кременчуга", которая дает команде путевку в финал плей-офф.

Заметим, что впервые в истории украинского хоккея финал пройдет без столичной команды.

Добавим также, в ключевом противостоянии сезона "Кременчуг" сыграет с победителем дуэта "Донбасс" - "Кривбасс", которым еще предстоит минимум дважды сыграть между собой. Пока же счет в серии в пользу дончан - 2: 1.

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