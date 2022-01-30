ХК “Кременчук” переміг та наздогнав лідера чемпіонату України

Деталі

Вже в першому періоді гості зробили гарний заділ для перемоги, а дебютант “Кременчука” Максим Юшков закинув у першій же своїй зміні. Усі наступні ігрові відрізки “Кременчук” також виграв та святкував підсумковий позитивний результат — 8:4.

Отже, кременчужани здобули впевнену звитягу і наздогнали “Сокіл” в таблиці, але команда Савицького має в активі на дві гри більше.

Нагадаємо

“Сокіл” наніс нищівної поразки “Харківським Берсеркам”.