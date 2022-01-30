ХК “Кременчук” переміг та наздогнав лідера чемпіонату України
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. В черговому матчі Української хокейної ліги “Кременчук” взяв реванш у команди “Броварського спортивно-фахового коледжу” і наздогнав лідера чемпіонату “Сокіл” у таблиці, передає УНН з посиланням на Федерацію хокею України.
Деталі
Вже в першому періоді гості зробили гарний заділ для перемоги, а дебютант “Кременчука” Максим Юшков закинув у першій же своїй зміні. Усі наступні ігрові відрізки “Кременчук” також виграв та святкував підсумковий позитивний результат — 8:4.
Отже, кременчужани здобули впевнену звитягу і наздогнали “Сокіл” в таблиці, але команда Савицького має в активі на дві гри більше.
Нагадаємо
“Сокіл” наніс нищівної поразки “Харківським Берсеркам”.