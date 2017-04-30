ХК "Едмонтон" подвоїв рахунок у серії другого раунду плей-оф Кубка Стенлі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Сейви воротаря “Едмонтон Ойлерс” Кема Тальбо дозволили команді святкувати перемогу у другому поєдинку серії другого раунду плей-оф над “Анахайм Дакс”, передає УНН з посиланням на сайт НХЛ.
Через 65 секунд після стартового вкидання захисник Андрій Секера закинув першу шайбу в цьому плей-оф і вивів “Ойлерс” вперед (1:0), а на сьомій хвилині другого періоду Патрік Марун реалізував більшість, забивши свій другий гол в плей-оф (2:0).
У кінцівці другого періоду “Дакс” відіграли одну шайбу, коли Якоб Сілфверберг реалізував зайвого. Однак після цього К.Тальбо відбив 18 кидків, з них 16 в третьому періоді, і “Ойлерс” зберегли переможний результат.
“Багато писалося і говорилося, що Тальбо занадто багато грав і міг втомитися. Мене буквально намагалися змусити дати йому відпочинок. Але йому подобається надягати щитки і грати. Це надихає і інших хлопців. Він — наша надія і опора. Він заслужив кожну хвилину на льоду і хоче ще більше”, — зауважив тренер “Ойлерс” Тодд Маклеллан.
Таким чином рахунок у серії до чотирьох перемог становить 2:0 на користь “Едмонтона”.
Відзначимо, що третій матч серії відбудеться в Едмонтоні 1-го травня.
Додамо також, в іншій парі учасників плей-оф “Сент-Луїс” переміг “Нешвілл” 3:2 та встановив паритет у серії — 1:1.