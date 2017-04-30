ХК "Эдмонтон" удвоил счет в серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли

Через 65 секунд после стартового вбрасывания защитник Андрей Секера забросил первую шайбу в этом плей-офф и вывел "Ойлерз" вперед (1: 0), а на седьмой минуте второго периода Патрик Марун реализовал большинство, забив свой второй гол в плей-офф (2 : 0).

В концовке второго периода "Дакс" сыграли одну шайбу, когда Якоб Силфверберг реализовал лишнего. Однако после этого К.Тальбо отразил 18 бросков, из них 16 в третьем периоде, и "Ойлерз" сохранили победный результат.

"Много писалось и говорилось, что Тальбо слишком много играл и мог устать. Меня буквально пытались заставить дать ему отдых. Но ему нравится надевать щитки и играть. Это вдохновляет и других ребят. Он - наша надежда и опора. Он заслужил каждую минуту на льду и хочет еще больше ", - отметил тренер" Ойлерз "Тодд Маклеллан.

Таким образом счет в серии до четырех побед составляет 2: 0 в пользу "Эдмонтона".

Отметим, что третий матч серии состоится в Эдмонтоне 1 мая.

Добавим также, в другой паре участников плей-офф "Сент-Луис" победил "Нэшвилл" 3: 2 и установил паритет в серии - 1: 1.