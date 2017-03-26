ХК "Донбас" відкрив рахунок у фінальній серії УХЛ

Стартові хвилини задали високий темп всій першій двадцятихвилинці. Підопічні Сергія Вітера, для якого цей фінал є першим в якості головного тренера, перекидали суперників 11:2. Денис Кочетков з передачі Віктора Захарова і Єгора Єгорова з незручного становища пробив Едуарда Захарченко. Саме ця шайба, закинута нападником донеччан стала першою в історії фіналів Української хокейної ліги. На перерву “Донбас” йшов в статусі лідера.

“Донбас” не збирався зменшувати оберти і вже в самому старті другого періоду закинув другу шайбу. Взяття воріт святкував Є.Єгоров, котрий в сотий раз вийшов на лід у рамках чемпіонатів України.

На початку заключного відрізка матчу, Ігор Коваленя після виграного Тимуром Гриценко вкиданням зумів відіграти одну шайбу.

Під завершення гри кременчужани пішли ва-банк і зняли воротаря, чим скористався Сергій Бабинець, який відправив шайбу вже в порожні ворота і остаточно зняв питання про переможця. Саме в цьому ігровому моменті воротар донеччан Богдан Дьяченко відзначився результативною передачею — 1:3.

“Це була робоча гра, в якій хлопці виконали те, що від них просили, тепер потрібно йти далі. Ніякого секрету в іграх проти „Кременчука“ у мене немає — ми просто старанно працюємо”, — розповів головний тренер “Донбасу” С.Вітер.

Зазначимо, що наступна зустріч команд відбудеться 28 березня також на льодовій арені “Айсберг”.