ХК "Донбасс" открыл счет в финальной серии УХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В Кременчуге на ЛА "Айсберг" состоялся первый матч финальной серии плей-офф 25-го чемпионата Украины по хоккею, в котором донецкий "Донбасс" встречался с местным "Кременчугом", сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.
Стартовые минуты задали высокий темп всей первой двадцатиминутке. Подопечные Сергея Витера, для которого этот финал является первым в качестве главного тренера, перебрасывали соперников 11: 2. Денис Кочетков с передачи Виктора Захарова и Егора Егорова из неудобного положения пробил Эдуарда Захарченко. Именно эта шайба, заброшенная нападающим дончан стала первой в истории финалов Украинской хоккейной лиги. На перерыв "Донбасс" шел в статусе лидера.
"Донбасс" не собирался сбавлять обороты и уже в самом старте второго периода забросил вторую шайбу. Взятие ворот праздновал Е.Егоров, который в сотый раз вышел на лед в рамках чемпионатов Украины.
В начале заключительного отрезка матча, Игорь Коваленя после выигранного Тимуром Гриценко вбросом сумел отыграть одну шайбу.
Под конец игры кременчужане пошли ва-банк и сняли вратаря, чем воспользовался Сергей Бабинец, который отправил шайбу уже в пустые ворота и окончательно снял вопрос о победителе. Именно в этом игровом моменте вратарь дончан Богдан Дьяченко отметился результативной передачей - 1: 3.
"Это была рабочая игра, в которой ребята выполнили то, что от них просили, теперь нужно идти дальше. Никакого секрета в играх против "Кременчуга" у меня нет - мы просто старательно работаем ", - рассказал главный тренер" Донбасса "С.Витер.
Отметим, что следующая встреча команд состоится 28 марта также на ледовой арене "Айсберг".