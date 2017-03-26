ХК "Донбасс" открыл счет в финальной серии УХЛ

Стартовые минуты задали высокий темп всей первой двадцатиминутке. Подопечные Сергея Витера, для которого этот финал является первым в качестве главного тренера, перебрасывали соперников 11: 2. Денис Кочетков с передачи Виктора Захарова и Егора Егорова из неудобного положения пробил Эдуарда Захарченко. Именно эта шайба, заброшенная нападающим дончан стала первой в истории финалов Украинской хоккейной лиги. На перерыв "Донбасс" шел в статусе лидера.

"Донбасс" не собирался сбавлять обороты и уже в самом старте второго периода забросил вторую шайбу. Взятие ворот праздновал Е.Егоров, который в сотый раз вышел на лед в рамках чемпионатов Украины.

В начале заключительного отрезка матча, Игорь Коваленя после выигранного Тимуром Гриценко вбросом сумел отыграть одну шайбу.

Под конец игры кременчужане пошли ва-банк и сняли вратаря, чем воспользовался Сергей Бабинец, который отправил шайбу уже в пустые ворота и окончательно снял вопрос о победителе. Именно в этом игровом моменте вратарь дончан Богдан Дьяченко отметился результативной передачей - 1: 3.

"Это была рабочая игра, в которой ребята выполнили то, что от них просили, теперь нужно идти дальше. Никакого секрета в играх против "Кременчуга" у меня нет - мы просто старательно работаем ", - рассказал главный тренер" Донбасса "С.Витер.

Отметим, что следующая встреча команд состоится 28 марта также на ледовой арене "Айсберг".