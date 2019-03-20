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ХК "Донбас" виборов третю звитягу в півфінальній серії УХЛ

Київ • УНН

 • 7633 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. В рамках четвертого матчу півфінальної серії плей-оф Української хокейної ліги "Білий Барс" приймав "Донбас", інформує УНН з посиланням на прес-службу донеччан.

ХК "Донбас" виборов третю звитягу в півфінальній серії УХЛ

Гра вийшла традиційно дуже важкою і емоційною для обох суперників. У першому періоді команди видали рівний хокей, з тією лише різницею, що "Донбас" активніше почав 20-хвилинку, а "Білий Барс" краще виглядав перед першою перервою. Відзначилися ж команди по черзі, спочатку Володимир Романенко реалізував більшість, а потім він же зрізав шайбу в свої ворота, граючи в меншості, після кидка Владислава Куцевича.

Другий період видався, мабуть, самим брудним у всій стадії плей-оф поточного сезону. В цілому штрафні хвилини для суперників склали 12:19 не на користь гостей. Проте, саме команді Сергія Вітера вдалося закинути на одну шайбу більше, ніж суперник. Дублем у складі донеччан вистрілив Тигран Манукян.

На самому старті третьої 20-хвилинки "Донбас" знову збільшив свою перевагу до двох шайб. Віктор Захаров після проходу по флангу віддав точний пас на Дмитра Ігнатенка, який в дотик переграв Кирила Кучера. Господарі досить швидко відіграли один гол, після потужного кидка від синьої лінії Павла Тарана в більшості. Однак, на більше їх не вистачило – 3:4.

Зазначається, що завдяки цій перемозі донеччани повели в серії до чотирьох перемог 3:1, опинившись за крок від фіналу.

Також варто додати, наступна гра між "Донбасом" і "Білим Барсом" відбудеться 22 березня в Дружківці.

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