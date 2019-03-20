ХК "Донбасс" завоевал третью победу в полуфинальной серии УХЛ

Игра вышла традиционно очень тяжелой и эмоциональной для обоих соперников. В первом периоде команды выдали равный хоккей, с той лишь разницей, что "Донбасс" активнее начал 20-минутку, а "Белый Барс" лучше выглядел перед первой перерывом. Отличились же команды по очереди, сначала Владимир Романенко реализовал большинство, а затем он же срезал шайбу в свои ворота, играя в меньшинстве, после броска Владислава Куцевича.

Второй период выдался, пожалуй, самым грязным во всей стадии плей-офф текущего сезона. В целом штрафные минуты для соперников составили 12:19 не в пользу гостей. Однако, именно команде Сергея Витера удалось забросить на одну шайбу больше, чем соперник. Дублем в составе дончан выстрелил Тигран Манукян.

На старте третьей 20-минутки "Донбасс" вновь увеличил свое преимущество до двух шайб. Виктор Захаров после прохода по флангу отдал точный пас на Дмитрия Игнатенко, который в касание переиграл Кирилла Кучера. Хозяева довольно быстро отыграли один гол, после мощного броска от синей линии Павла Тарана в большинстве. Однако, на большее их не хватило - 3:4.

Отмечается, что благодаря этой победе дончане повели в серии до четырех побед 3:1, оказавшись в шаге от финала.

Также стоит добавить, следующая игра между "Донбассом" и "Белым Барсом" состоится 22 марта в Дружковке.