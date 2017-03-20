ХК "Донбас" став фіналістом УХЛ

Практично весь перший період підопічні Сергія Вітера провели біля чужих воріт, проте криворіжці цілком успішно оборонялися аж до 17 хвилини, коли Сергій Бабинець передачею знайшов на п'ятаку Буценко. Микита не схибив, і переграв Андрія Безхлібного, заробивши перше очко в поточному розіграші плей-офф.

Другу двадцятихвилинку підопічні Олександра Кулікова почали більш активно, і тут же поплатилися за це: на 4 хвилині періоду Роман Благой біля синьої лінії перехопив шайбу, викотився на ворота Безхлібного, і точно пробив між щитків воротаря "Кривбасу".

На третій період хокеїсти "Кривбасу" вийшли куди більш націленими на ворота Богдана Дьяченка, що і призвело до двох забитих голів: Євген Секірко і Сергій Афанасьєв відзначилися влучними ударами. Однак донеччани відповіли не менш результативно: дубль Віктора Захарова і гол Євгена Нікіфорова встановили остаточний рахунок в матчі - 5:2.

Зазначається, що завдяки цій перемозі, хокеїсти "Донбасу" доводять рахунок в серії до 4:1 і проходять у фінал плей-офф УХЛ, де їм буде протистояти "Кременчук".

Додамо також, у дебютному для себе сезоні "Кривбас" став володарем бронзового комплекту нагород.

Нагадаємо, ХК "Кременчук" став першим фіналістом УХЛ.