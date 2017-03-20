ХК "Донбасс" стал финалистом УХЛ

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 106961 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 122364 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 181504 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 132390 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126193 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118352 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106576 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107601 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103928 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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ХК "Донбасс" стал финалистом УХЛ

ХК "Донбасс" стал финалистом УХЛ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 марта. УНН. В Дружковке на Ледовой арене «Альтаир» хоккеисты ХК "Донбасс" перед своими болельщиками оформили выход в финал плей-офф Украинской хоккейной лиги по итогам пяти противостояний с "Кривбассом". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Донбасса".

Практически весь первый период подопечные Сергея Витера провели у чужих ворот, однако криворожане вполне успешно оборонялись до 17 минуты, когда Сергей Бабинец передачей нашел на пятаке Буценко. Никита не ошибся, и переиграл Андрея Бесхлебного, заработав первое очко в текущем розыгрыше плей-офф.

Вторую двадцатиминутку подопечные Александра Куликова начали более активно, и тут же поплатились за это: на 4 минуте периода Роман Благой у синей линии перехватил шайбу, выкатился на ворота Бесхлебного, и точно пробил между щитков вратаря "Кривбасса".

На третий период хоккеисты "Кривбасса" вышли куда более нацеленными на ворота Богдана Дьяченко, что и привело к двум забитым голам Евгений Секирко и Сергей Афанасьев отличились точными ударами. Однако дончане ответили не менее результативно: дубль Виктора Захарова и гол Евгения Никифорова установили окончательный счет в матче - 5: 2.

Отмечается, что благодаря этой победе, хоккеисты "Донбасса" доказывают счет в серии до 4: 1 и проходят в финал плей-офф УХЛ, где им будет противостоять «Кременчуг».

Добавим также, в дебютном для себя сезоне "Кривбасс" стал обладателем бронзового комплекта наград.

Напомним, ХК «Кременчуг» стал первым финалистом УХЛ .

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