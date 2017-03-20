ХК "Донбасс" стал финалистом УХЛ

Практически весь первый период подопечные Сергея Витера провели у чужих ворот, однако криворожане вполне успешно оборонялись до 17 минуты, когда Сергей Бабинец передачей нашел на пятаке Буценко. Никита не ошибся, и переиграл Андрея Бесхлебного, заработав первое очко в текущем розыгрыше плей-офф.

Вторую двадцатиминутку подопечные Александра Куликова начали более активно, и тут же поплатились за это: на 4 минуте периода Роман Благой у синей линии перехватил шайбу, выкатился на ворота Бесхлебного, и точно пробил между щитков вратаря "Кривбасса".

На третий период хоккеисты "Кривбасса" вышли куда более нацеленными на ворота Богдана Дьяченко, что и привело к двум забитым голам Евгений Секирко и Сергей Афанасьев отличились точными ударами. Однако дончане ответили не менее результативно: дубль Виктора Захарова и гол Евгения Никифорова установили окончательный счет в матче - 5: 2.

Отмечается, что благодаря этой победе, хоккеисты "Донбасса" доказывают счет в серии до 4: 1 и проходят в финал плей-офф УХЛ, где им будет противостоять «Кременчуг».

Добавим также, в дебютном для себя сезоне "Кривбасс" стал обладателем бронзового комплекта наград.

Напомним, ХК «Кременчуг» стал первым финалистом УХЛ .