ХК "Донбас" поповнив склад захисником із Латвії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. 25-річний захисник Мартіньш Яковлевс підписав контракт з хокейним клубом "Донбас". Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу клубу.
Поточний чемпіонат латвійський хокеїст розпочав в польському "Катовіце", де провів дев'ять матчів і забив один гол.
З 2010-го по 2012 рік оборонець зіграв 122 матчі в Молодіжній хокейній лізі з урахуванням плей-офф. Захищаючи кольори молодіжної команди ризького "Динамо", набрав 56 (7 + 49) очок.
У період з 2014-го до 2016 року М.Яковлевс виступав у Вищій хокейній лізі. 44 поєдинки він провів у складі ангарського "Єрмака", а 11 – карагандинському ХК "Сариарка". За цей період латиш набрав 9 очок за системою "гол + пас" (1 + 8).
Варто відзначити, що в послужному списку М.Яковлевса 39 матчів в чемпіонаті Білорусі, 38 - Італії, 28 - Латвії і 15 - Казахстану.
Нагадаємо, що "Донбас" представлятиме Україну в Континентальному кубку. Донеччани розпочнуть виступи 18-го листопада протистоянням із французьким "Анже".