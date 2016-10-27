ХК "Донбасс" пополнил состав защитником из Латвии
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. 25-летний защитник Мартиньш Яковлевс подписал контракт с хоккейным клубом "Донбасс". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.
Текущий чемпионат латвийский хоккеист начал в польском "Катовице", где провел девять матчей и забил один гол.
С 2010-го по 2012 год защитник сыграл 122 матча в Молодежной хоккейной лиге с учетом плей-офф. Защищая цвета молодежной команды рижского "Динамо", набрал 56 (7 + 49) очков.
В период с 2014-го до 2016 года М.Яковлевс выступал в Высшей хоккейной лиге. 44 поединка он провел в составе ангарского "Ермака", а 11 - карагандинском ХК "Сарыарка". За этот период латыш набрал 9 очков по системе "гол + пас" (1 + 8).
Стоит отметить, что в послужном списке М.Яковлевса 39 матчей в чемпионате Беларуси, 38 - Италии, 28 - Латвии и 15 - Казахстана.
Напомним, что "Донбасс" будет представлять Украину в Континентальном кубке. Дончане начнут выступления 18 ноября противостоянием с французским "Анже".