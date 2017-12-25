ХК "Донбас" обіграв "Кременчук" в заключній грі року УХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Останній матч у 2017 році ХК “Донбас” провів на ЛА “Альтаїр” проти віце-чемпіона минулого сезону — ХК “Кременчук”, інформує УНН з посиланням на прес-службу донеччан.
Перший період пройшов в цілому в рівній боротьбі: “Кременчук” більше уваги приділяв обороні, проте кілька разів вкрай серйозно потурбував Богдана Дяченко. Довелося попрацювати в рамці і Микиті Петленко — особливо старався кращий бомбардир “Донбасу” Ілля Коренчук, створюючи моменти в рівних і нерівних складах. Забити в першому періоді Іллі так і не вдалося, однак він допоміг відзначитися своєму партнеру — Владислав Луговий за хвилину до сирени реалізувати другий більшість донеччан в матчі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українця Дьяченка названо кращим воротарем молодіжного ЧС з хокею
Втім, те, що не вдалося зробити в першій двадцятихвилинці, Коренчук зробив у другому — і знову цей гол прийшов в більшості. У проміжку ж між цими голами вмістилася шайба імені Віталія Ляльки — дев’ятий номер донеччан накрутив кількох “городян” і відправив ігровий снаряд під Микитою Петленко.
У третьому періоді тиск донеччан на ворота “Кременчука” продовжилося, і на кінець п’ятої хвилини заключної двадцятихвилинки друга ланка “Донбасу” трансформувало цей тиск в гол: Віктор Захаров і Віталій Лялька вивели на ударну позицію Олександра Костикова, який закинув четвертий гол донеччан, а точку в матчі поставив Олександр Александров, який також відзначився в більшості.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Білий Барс" переміг "Галицьких Левів" в передостанній грі року УХЛ
“Сьогодні була хороша гра, наша команда старалася і заслужено перемогла. Суперники приїхали в день гри, і тому їм могло бути важкувато. Ми зіткнулися з невеликими труднощами перед Харковом, коли свіжості не вистачало, команду довелося привести в порядок і за рахунок цього отримали хороший результат — виграли у “Білого Барса” і “Кременчука”, — наголосив наставник переможців Сергій Вітер.
Таким чином, донеччани не втратили жодного очка за 24 поєдинки нового сезону УХЛ — 72 пункти. “Кременчук” із 44 балами 3-й.
Додамо також, сезон в Лізі поновиться 6-го січня, коли “Білий Барс” прийме “Вовків”, а МХК “Динамо” відправиться в гості до “Донбасу”.
Нагадуємо, у Броварах на льодовій арені “Термінал” відбувся перший поєдинок національної збірної команди України з хокею з представниками Казахстану.